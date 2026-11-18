Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,70 Prozent tiefer bei 50 405,73 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,890 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 1,24 Prozent auf 51 386,98 Punkte an der Kurstafel, nach 50 759,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 637,70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 210,49 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 3,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52 002,41 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 53 343,40 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 46 091,74 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,18 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 1,39 Prozent auf 261,48 USD), Walt Disney (+ 1,29 Prozent auf 118,45 USD), Apple (+ 1,07 Prozent auf 355,66 USD), Nike (+ 0,64 Prozent auf 36,08 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,61 Prozent auf 279,29 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-3,88 Prozent auf 207,75 USD), Salesforce (-3,54 Prozent auf 187,64 USD), Caterpillar (-2,89 Prozent auf 554,28 USD), UnitedHealth (-2,29 Prozent auf 380,76 USD) und Merck (-1,32 Prozent auf 141,48 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 16 732 561 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,51 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at