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Index-Performance im Fokus 28.09.2026 18:01:28

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Verluste

Der Dow Jones verbucht am Montagmittag Verluste.

Am Montag verliert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0,70 Prozent auf 51 465,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,589 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,905 Prozent auf 51 359,70 Punkte an der Kurstafel, nach 51 828,62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51 409,65 Punkte, das Tageshoch hingegen 51 648,48 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 53 559,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 51 876,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 247,29 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,37 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2,06 Prozent auf 229,71 USD), Chevron (+ 1,66 Prozent auf 207,85 USD), Procter Gamble (+ 1,12 Prozent auf 147,87 USD), Nike (+ 1,12 Prozent auf 36,15 USD) und Walmart (+ 1,06 Prozent auf 109,12 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-4,71 Prozent auf 188,75 USD), IBM (-2,51 Prozent auf 219,86 USD), Salesforce (-2,10 Prozent auf 229,11 USD), Goldman Sachs (-1,67 Prozent auf 919,82 USD) und Microsoft (-1,40 Prozent auf 508,95 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 198 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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