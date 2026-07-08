Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Verluste

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1,56 Prozent auf 52 100,33 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,106 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,338 Prozent auf 53 104,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52 925,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52 758,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52 069,87 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wurde der Dow Jones mit 50 786,01 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 47 909,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 240,76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,68 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,32 Prozent auf 178,05 USD), Walmart (+ 1,65 Prozent auf 113,38 USD), Cisco (+ 0,80 Prozent auf 112,68 USD), Coca-Cola (+ 0,28 Prozent auf 84,29 USD) und NVIDIA (+ 0,24 Prozent auf 197,40 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-3,96 Prozent auf 328,70 USD), Boeing (-3,56 Prozent auf 223,43 USD), Home Depot (-3,30 Prozent auf 293,20 EUR), American Express (-2,99 Prozent auf 339,14 USD) und Goldman Sachs (-2,69 Prozent auf 1 014,89 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9 523 930 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2027 weist die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at