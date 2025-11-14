Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Dow Jones-Kursverlauf
|
14.11.2025 20:04:36
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge
Um 20:02 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,42 Prozent auf 47 257,98 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,625 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,51 Prozent auf 48 173,92 Punkte an der Kurstafel, nach 47 457,22 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 47 380,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 863,05 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,346 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 270,46 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 44 911,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der Dow Jones auf 43 750,86 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,48 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,13 Prozent auf 157,34 USD), Cisco (+ 0,96 Prozent auf 78,13 USD), Microsoft (+ 0,92 Prozent auf 507,94 USD), Salesforce (+ 0,90 Prozent auf 242,60 USD) und NVIDIA (+ 0,85 Prozent auf 188,44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-3,45 Prozent auf 321,04 USD), Nike (-2,76 Prozent auf 64,21 USD), Visa (-1,91 Prozent auf 329,66 USD), Walt Disney (-1,88 Prozent auf 105,59 USD) und Home Depot (-1,87 Prozent auf 312,85 EUR).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26 566 340 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,048 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|NYSE-Handel Dow Jones sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
14.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.11.25
|Künstliche Intelligenz: Amazon und Microsoft schlagen Einschränkung von Chip-Exporten nach China vor (Spiegel Online)
|
14.11.25
|Künstliche Intelligenz: Amazon und Microsoft erwägen Einschränkung von Chip-Exporten nach China (Spiegel Online)
|
13.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)