Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge

Um 20:02 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,42 Prozent auf 47 257,98 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,625 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,51 Prozent auf 48 173,92 Punkte an der Kurstafel, nach 47 457,22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 47 380,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 46 863,05 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,346 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 270,46 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 44 911,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wurde der Dow Jones auf 43 750,86 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,48 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36 611,78 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,13 Prozent auf 157,34 USD), Cisco (+ 0,96 Prozent auf 78,13 USD), Microsoft (+ 0,92 Prozent auf 507,94 USD), Salesforce (+ 0,90 Prozent auf 242,60 USD) und NVIDIA (+ 0,85 Prozent auf 188,44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-3,45 Prozent auf 321,04 USD), Nike (-2,76 Prozent auf 64,21 USD), Visa (-1,91 Prozent auf 329,66 USD), Walt Disney (-1,88 Prozent auf 105,59 USD) und Home Depot (-1,87 Prozent auf 312,85 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26 566 340 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,048 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at