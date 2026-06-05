Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Dow Jones-Kursverlauf
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05.06.2026 20:04:03
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Abschläge
Um 20:02 Uhr sinkt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,75 Prozent auf 51 175,89 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 20,384 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,12 Prozent auf 50 986,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51 561,93 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51 660,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 085,95 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,029 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 298,25 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Wert von 47 954,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42 319,74 Punkte taxiert.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,77 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 4,39 Prozent auf 146,96 USD), Coca-Cola (+ 3,92 Prozent auf 79,83 USD), Travelers (+ 3,01 Prozent auf 302,25 USD), Johnson Johnson (+ 2,63 Prozent auf 234,16 USD) und McDonalds (+ 2,37 Prozent auf 279,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-5,83 Prozent auf 284,18 USD), Cisco (-5,38 Prozent auf 123,00 USD), NVIDIA (-4,87 Prozent auf 208,02 USD), Goldman Sachs (-4,00 Prozent auf 1 048,90 USD) und Caterpillar (-3,22 Prozent auf 910,18 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21 195 608 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,472 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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