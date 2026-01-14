Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,63 Prozent auf 48 881,49 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 19,323 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,864 Prozent stärker bei 49 616,95 Punkten, nach 49 191,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 851,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 195,10 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 46 270,46 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 14.01.2025, bei 42 518,28 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Johnson Johnson (+ 2,09 Prozent auf 218,11 USD), Chevron (+ 1,99 Prozent auf 167,13 USD), Verizon (+ 1,82 Prozent auf 39,72 USD), Procter Gamble (+ 1,60 Prozent auf 146,55 USD) und UnitedHealth (+ 1,44 Prozent auf 338,75 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen NVIDIA (-2,10 Prozent auf 181,90 USD), Amazon (-2,03 Prozent auf 237,68 USD), Boeing (-1,89 Prozent auf 239,93 USD), Microsoft (-1,69 Prozent auf 462,70 USD) und Nike (-1,37 Prozent auf 65,39 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 781 981 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,858 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,18 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at