Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Dienstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 49 240,99 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,779 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,27 Prozent leichter bei 48 777,77 Punkten in den Handel, nach 49 407,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 653,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 832,78 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 48 382,39 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47 336,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 421,91 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,77 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 49 653,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Verizon (+ 3,68 Prozent auf 46,25 USD), Cisco (+ 3,06 Prozent auf 83,11 USD), Walmart (+ 2,94 Prozent auf 127,71 USD), Home Depot (+ 2,69 Prozent auf 324,55 EUR) und Chevron (+ 2,30 Prozent auf 178,04 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Salesforce (-6,85 Prozent auf 196,38 USD), IBM (-6,49 Prozent auf 294,31 USD), Microsoft (-2,87 Prozent auf 411,21 USD), NVIDIA (-2,84 Prozent auf 180,34 USD) und Nike (-2,01 Prozent auf 60,93 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 51 781 253 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,931 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at