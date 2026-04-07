Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Index-Bewegung
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07.04.2026 16:01:23
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
Um 15:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,59 Prozent tiefer bei 46 392,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,085 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,424 Prozent auf 46 472,20 Punkte an der Kurstafel, nach 46 669,88 Punkten am Vortag.
Bei 46 744,76 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 46 332,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Stand von 47 501,55 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 48 996,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 37 965,60 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 4,11 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 8,49 Prozent auf 305,25 USD), Chevron (+ 1,69 Prozent auf 202,23 USD), Coca-Cola (+ 0,16) Prozent auf 77,34 USD), Home Depot (+ 0,05 Prozent auf 279,60 EUR) und Salesforce (-0,14 Prozent auf 184,77 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Apple (-3,22 Prozent auf 250,53 USD), Merck (-2,78 Prozent auf 117,50 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 43,16 USD), Amgen (-1,85 Prozent auf 336,24 USD) und Walmart (-1,65 Prozent auf 124,70 USD) unter Druck.
Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 200 894 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,735 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte
Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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