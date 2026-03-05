Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,61 Prozent auf 47 954,74 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,510 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,307 Prozent auf 48 589,77 Punkte an der Kurstafel, nach 48 739,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 526,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 47 577,11 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1,72 Prozent nach unten. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 48 908,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 954,99 Punkte. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, bei 43 006,59 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,884 Prozent ein. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 577,11 Punkten registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,30 Prozent auf 201,39 USD), IBM (+ 2,60 Prozent auf 256,55 USD), Chevron (+ 2,08 Prozent auf 189,90 USD), Microsoft (+ 1,35 Prozent auf 410,68 USD) und Amazon (+ 0,98 Prozent auf 218,94 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Goldman Sachs (-3,67 Prozent auf 835,46 USD), Caterpillar (-3,54 Prozent auf 706,08 USD), Walmart (-3,52 Prozent auf 123,31 USD), Sherwin-Williams (-3,51 Prozent auf 335,45 USD) und Merck (-3,50 Prozent auf 116,07 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47 991 104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,44 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at