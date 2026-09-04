Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag schwächer

Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent leichter bei 29 479,91 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,194 Prozent stärker bei 29 539,57 Punkten, nach 29 482,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 450,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 655,22 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,257 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 29 733,16 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 30 407,81 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 04.09.2025, mit 23 633,01 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 16,96 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Astera Labs (+ 12,25 Prozent auf 317,46 USD), Sandisk (+ 8,47 Prozent auf 1 686,75 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Marvell Technology (+ 5,43 Prozent auf 220,16 USD) und Teradyne (+ 4,91 Prozent auf 355,22 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Autodesk (-7,94 Prozent auf 218,67 USD), Tesla (-6,42 Prozent auf 352,19 USD), Adobe (-5,98 Prozent auf 268,67 USD), Synopsys (-5,93 Prozent auf 391,64 USD) und Thomson Reuters (-4,41 Prozent auf 106,84 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 13 051 126 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at