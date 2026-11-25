Der NASDAQ 100 zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich Verluste in Höhe von 0,64 Prozent auf 26 046,90 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 3,45 Prozent auf 25 309,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 214,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 081,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 970,66 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 3,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28 957,53 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 209,23 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 25 018,36 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,34 Prozent. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Axon Enterprise (+ 7,43 Prozent auf 343,05 USD), Analog Devices (+ 6,44 Prozent auf 333,11 USD), Texas Instruments (+ 4,55 Prozent auf 270,19 USD), DoorDash (+ 3,92 Prozent auf 166,40 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3,68 Prozent auf 26,51 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lam Research (-5,68 Prozent auf 185,01 USD), Sandisk (-5,57 Prozent auf 73,61 USD), Micron Technology (-4,53 Prozent auf 601,25 USD), Datadog A (-4,31 Prozent auf 158,25 USD) und NVIDIA (-3,91 Prozent auf 149,30 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 78 253 291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at