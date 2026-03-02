NASDAQ 100

24 889,44
-70,60
-0,28 %
NASDAQ 100-Performance 02.03.2026 16:01:49

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,56 Prozent auf 24 821,11 Punkte abwärts. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,44 Prozent auf 24 599,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24 960,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 860,66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 575,54 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 738,61 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 02.12.2025, einen Wert von 25 555,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 884,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 1,53 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palantir (+ 4,83 Prozent auf 143,82 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,92 Prozent auf 134,57 USD), Zscaler (+ 2,90 Prozent auf 151,25 USD), Enphase Energy (+ 2,79 Prozent auf 43,45 USD) und CrowdStrike (+ 2,75 Prozent auf 382,20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil lululemon athletica (-3,79 Prozent auf 178,16 USD), Airbnb (-3,54 Prozent auf 130,33 USD), Marriott (-3,47 Prozent auf 329,86 USD), Align Technology (-3,26 Prozent auf 183,90 USD) und Booking (-3,22 Prozent auf 4 103,04 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 192 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,678 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,52 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
