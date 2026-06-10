Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,98 Prozent auf 28 508,03 Punkte nach. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent tiefer bei 28 893,82 Punkten, nach 29 084,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 462,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 212,38 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,30 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 234,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 956,47 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 10.06.2025, mit 21 941,92 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,10 Prozent zu. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell T-Mobile US (+ 3,39 Prozent auf 185,55 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,65 Prozent auf 24,05 USD), Mondelez (+ 1,99 Prozent auf 64,18 USD), Charter A (+ 1,79 Prozent auf 137,79 USD) und Costco Wholesale (+ 1,53 Prozent auf 983,37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil QUALCOMM (-6,92 Prozent auf 191,20 USD), ON Semiconductor (-5,84 Prozent auf 110,17 USD), Enphase Energy (-5,49 Prozent auf 50,57 USD), Arm (-5,37 Prozent auf 307,43 USD) und Marvell Technology (-5,35 Prozent auf 252,59 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40 386 127 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,370 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at