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Index-Performance im Fokus 14.09.2026 18:00:53

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Rot

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,70 Prozent schwächer bei 29 163,22 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 28 890,93 Zählern und damit 1,63 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29 368,44 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 867,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 185,44 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 30 046,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 29 635,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24 092,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,70 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit CrowdStrike (+ 15,11 Prozent auf 237,97 USD), Palo Alto Networks (+ 12,50 Prozent auf 371,99 USD), Fortinet (+ 8,38 Prozent auf 169,15 USD), Thomson Reuters (+ 7,25 Prozent auf 104,41 USD) und Autodesk (+ 6,61 Prozent auf 226,43 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Teradyne (-10,72 Prozent auf 339,01 USD), Astera Labs (-9,22 Prozent auf 264,36 USD), Arm (-8,47 Prozent auf 242,36 USD), Lumentum (-8,16 Prozent auf 851,41 USD) und Lam Research (-6,78 Prozent auf 278,01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 591 546 Aktien gehandelt. Mit 4,553 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 206,50 -0,48% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 221,00 -5,96% Astera Labs Inc Registered Shs
Autodesk Inc. 195,08 -1,55% Autodesk Inc.
CrowdStrike 200,30 -1,81% CrowdStrike
Fortinet Inc 144,76 -1,56% Fortinet Inc
Kraft Heinz Company 20,96 -0,83% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 237,40 0,27% Lam Research Corp.
Lumentum Holdings Inc 723,80 0,07% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 803,10 -0,10% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 183,14 0,19% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 319,00 -1,51% Palo Alto Networks Inc
Teradyne Inc. 285,05 0,23% Teradyne Inc.
Thomson Reuters Corp Registered Shs 91,25 -0,22% Thomson Reuters Corp Registered Shs

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NASDAQ 100 29 127,16 -0,82%

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