Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,09 Prozent leichter bei 29 118,24 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29 040,12 Punkten, nach 29 440,32 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 413,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28 890,74 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,62 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 001,32 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 23 586,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 22 447,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,52 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 9,18 Prozent auf 124,21 USD), Datadog A (+ 8,52 Prozent auf 239,77 USD), AppLovin (+ 6,99 Prozent auf 477,08 USD), Microsoft (+ 5,71 Prozent auf 372,97 USD) und Palantir (+ 5,28 Prozent auf 112,93 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Western Digital (-13,17 Prozent auf 586,45 USD), Seagate Technology (-12,24 Prozent auf 899,90 USD), Sandisk (-10,46 Prozent auf 2 090,71 USD), Monolithic Power Systems (-8,69 Prozent auf 1 313,32 USD) und Texas Instruments (-8,46 Prozent auf 285,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 567 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at