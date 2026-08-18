Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,48 Prozent auf 29 551,75 Punkte nach unten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,34 Prozent auf 29 594,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29 995,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 677,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 510,55 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 28 592,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 994,37 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 713,76 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17,24 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 3,58 Prozent auf 347,63 USD), DoorDash (+ 3,29 Prozent auf 219,71 USD), Adobe (+ 3,14 Prozent auf 262,02 USD), Monster Beverage (+ 2,79 Prozent auf 46,79 USD) und Thomson Reuters (+ 2,47 Prozent auf 101,51 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Teradyne (-7,27 Prozent auf 410,91 USD), CoreWeave (-6,82 Prozent auf 98,78 USD), Sandisk (-6,42 Prozent auf 1 672,07 USD), Arm (-6,42 Prozent auf 254,00 USD) und Marvell Technology (-6,27 Prozent auf 219,63 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 298 075 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at