NASDAQ 100

29 283,51
-541,60
-1,82 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ-Handel im Fokus 13.07.2026 18:02:09

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter

Das macht der NASDAQ 100 mittags.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,43 Prozent auf 29 399,94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,19 Prozent auf 29 471,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 541,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 298,14 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 635,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Wert von 22 780,60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 6,19 Prozent auf 291,97 USD), Workday (+ 5,56 Prozent auf 146,68 USD), Thomson Reuters (+ 4,67 Prozent auf 93,84 USD), Adobe (+ 3,62 Prozent auf 231,73 USD) und Automatic Data Processing (+ 2,90 Prozent auf 248,94 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Sandisk (-10,38 Prozent auf 1 717,01 USD), AppLovin (-9,49 Prozent auf 458,85 USD), Astera Labs (-9,15 Prozent auf 375,20 USD), Arm (-6,13 Prozent auf 303,57 USD) und Marvell Technology (-5,74 Prozent auf 222,27 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 261 710 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 295,46 -1,78%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen