NASDAQ 100
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13.07.2026 18:02:09
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter
Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,43 Prozent auf 29 399,94 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,19 Prozent auf 29 471,02 Punkte an der Kurstafel, nach 29 825,11 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 541,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 298,14 Zählern.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 635,95 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 383,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, einen Wert von 22 780,60 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 16,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 6,19 Prozent auf 291,97 USD), Workday (+ 5,56 Prozent auf 146,68 USD), Thomson Reuters (+ 4,67 Prozent auf 93,84 USD), Adobe (+ 3,62 Prozent auf 231,73 USD) und Automatic Data Processing (+ 2,90 Prozent auf 248,94 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Sandisk (-10,38 Prozent auf 1 717,01 USD), AppLovin (-9,49 Prozent auf 458,85 USD), Astera Labs (-9,15 Prozent auf 375,20 USD), Arm (-6,13 Prozent auf 303,57 USD) und Marvell Technology (-5,74 Prozent auf 222,27 USD).
Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 261 710 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen
Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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