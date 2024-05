Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 18 091,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,071 Prozent fester bei 18 106,33 Punkten, nach 18 093,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 18 061,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 156,32 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 108,46 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.02.2024, den Wert von 17 755,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 13 259,13 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 9,35 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell GLOBALFOUNDRIES (+ 7,10 Prozent auf 53,26 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 184,79 USD), Verisk Analytics A (+ 2,13 Prozent auf 247,00 USD), MercadoLibre (+ 2,11 Prozent auf 1 688,69 USD) und Costco Wholesale (+ 1,96 Prozent auf 771,31 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-14,10 Prozent auf 2,62 USD), Datadog A (-11,48 Prozent auf 112,40 USD), Illumina (-5,18 Prozent auf 112,82 USD), Tesla (-3,76 Prozent auf 177,81 USD) und Warner Bros Discovery (-2,39 Prozent auf 7,77 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 829 508 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,808 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at