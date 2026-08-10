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NASDAQ 100 aktuell 10.08.2026 22:33:56

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der NASDAQ 100 gab sich am Montag schwächer.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,34 Prozent leichter bei 29 621,80 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,043 Prozent leichter bei 29 709,49 Punkten, nach 29 722,30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 606,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 784,21 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 825,11 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 29 234,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 23 611,27 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,52 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Datadog A (+ 11,48 Prozent auf 260,78 USD), Palo Alto Networks (+ 5,82 Prozent auf 385,04 USD), Diamondback Energy (+ 5,81 Prozent auf 198,97 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,61 Prozent auf 523,91 USD) und CrowdStrike (+ 5,01 Prozent auf 225,16 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lumentum (-8,61 Prozent auf 813,51 USD), Arm (-5,21 Prozent auf 267,85 USD), Astera Labs (-5,07 Prozent auf 317,23 USD), Marvell Technology (-4,65 Prozent auf 208,56 USD) und Intel (-4,06 Prozent auf 97,52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 37 788 985 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,691 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,23 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 233,00 -8,45% Arm Holdings
Astera Labs Inc Registered Shs 276,00 -3,83% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 21,79 -0,68% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 195,16 5,42% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 227,00 11,55% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 172,02 5,91% Diamondback Energy Inc
Intel Corp. 85,18 -2,20% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,49 -1,60% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 709,00 -7,51% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 181,44 -3,67% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 188,46 -2,50% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 332,05 5,55% Palo Alto Networks Inc
SpaceX 119,52 5,27% SpaceX
Vertex Pharmaceuticals Inc. 426,55 -0,59% Vertex Pharmaceuticals Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 621,80 -0,34%

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