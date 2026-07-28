Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagnachmittag

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,82 Prozent schwächer bei 27 809,66 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27 810,40 Zählern und damit 0,816 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (28 039,21 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27 452,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 926,53 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 29 118,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 27 029,01 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 356,27 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,33 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 8,44 Prozent auf 159,99 USD), Thomson Reuters (+ 7,07 Prozent auf 104,67 USD), Adobe (+ 6,66 Prozent auf 253,59 USD), Autodesk (+ 6,64 Prozent auf 240,90 USD) und Comcast (+ 6,05 Prozent auf 24,18 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Sandisk (-15,98 Prozent auf 1 074,03 USD), Nebius (-12,09 Prozent auf 165,17 USD), Lumentum (-9,99 Prozent auf 640,82 USD), Micron Technology (-9,88 Prozent auf 811,30 USD) und Western Digital (-9,12 Prozent auf 452,52 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 461 480 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,403 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at