Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,52 Prozent leichter bei 23 011,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,756 Prozent stärker bei 23 307,75 Punkten in den Montagshandel, nach 23 132,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 22 987,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 356,75 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 24 960,04 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 30.12.2025, bei 25 462,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 281,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 8,71 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 22 987,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 6,39 Prozent auf 156,42 USD), CrowdStrike (+ 3,97 Prozent auf 384,24 USD), Workday (+ 3,31 Prozent auf 128,29 USD), PepsiCo (+ 3,30 Prozent auf 158,09 USD) und Verisk Analytics A (+ 3,23 Prozent auf 188,65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Micron Technology (-8,14 Prozent auf 328,13 USD), Marvell Technology (-6,94 Prozent auf 88,30 USD), Lam Research (-4,88 Prozent auf 201,09 USD), Enphase Energy (-4,55 Prozent auf 36,12 USD) und Intel (-4,08 Prozent auf 41,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 651 012 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,535 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at