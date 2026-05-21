Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Abschläge

Um 17:58 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,35 Prozent auf 29 195,45 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,504 Prozent tiefer bei 29 150,13 Punkten, nach 29 297,70 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 250,38 Punkte, das Tagestief hingegen 29 040,04 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 0,174 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 479,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 012,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 080,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,83 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 11,20 Prozent auf 285,49 USD), Enphase Energy (+ 9,78 Prozent auf 58,35 USD), Honeywell (+ 3,14 Prozent auf 224,21 USD), AppLovin (+ 2,85 Prozent auf 496,04 USD) und Cadence Design Systems (+ 2,24 Prozent auf 358,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intuit (-20,30 Prozent auf 306,01 USD), Walmart (-7,81 Prozent auf 120,63 USD), Microchip Technology (-4,74 Prozent auf 89,56 USD), Workday (-4,39 Prozent auf 121,05 USD) und Atlassian (-4,36 Prozent auf 82,47 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 371 338 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,598 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 3,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at