Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,58 Prozent auf 15 084,59 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,08 Prozent auf 15 009,26 Punkte an der Kurstafel, nach 15 172,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 187,06 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 932,77 Zählern.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der NASDAQ 100 15 202,40 Punkte auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 17.07.2023, einen Wert von 15 713,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11 062,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 38,87 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 4,48 Prozent auf 115,03 USD), DexCom (+ 3,05 Prozent auf 81,36 USD), AstraZeneca (+ 2,21 Prozent auf 69,32 USD), Monster Beverage (+ 1,99 Prozent auf 49,64 USD) und Workday A (+ 1,82 Prozent auf 219,55 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Moderna (-5,53 Prozent auf 86,86 USD), Lucid (-5,40 Prozent auf 5,00 USD), NVIDIA (-4,83 Prozent auf 438,67 USD), JDcom (-3,84 Prozent auf 26,58 USD) und Broadcom (-2,08 Prozent auf 883,76 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10 574 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,654 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,65 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at