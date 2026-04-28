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NASDAQ 100-Entwicklung 28.04.2026 16:02:11

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,91 Prozent schwächer bei 27 056,97 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 1,16 Prozent auf 26 988,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 305,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27 115,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 939,25 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 23 132,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 26 022,79 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 19 427,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,34 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 27 315,23 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Workday (+ 2,69 Prozent auf 121,00 USD), Atlassian (+ 2,60 Prozent auf 71,02 USD), Intuit (+ 2,27 Prozent auf 398,78 USD), Cognizant (+ 1,67 Prozent auf 55,54 USD) und Monster Beverage (+ 1,61 Prozent auf 78,10 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Arm (-6,64 Prozent auf 201,55 USD), Applied Materials (-4,38 Prozent auf 387,14 USD), Align Technology (-3,89 Prozent auf 177,51 USD), Broadcom (-3,56 Prozent auf 403,33 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-3,43 Prozent auf 323,15 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 023 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,327 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Arm Holdings 169,00 -8,05% Arm Holdings
Atlassian 59,70 0,84% Atlassian
Broadcom 341,30 -4,24% Broadcom
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