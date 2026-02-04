Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 1,64 Prozent auf 24 922,41 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,388 Prozent schwächer bei 25 240,38 Punkten, nach 25 338,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 275,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 826,18 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,23 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 206,17 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 04.11.2025, bei 25 435,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 21 566,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,13 Prozent abwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Bei 24 826,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 34,74 Prozent auf 50,23 USD), Amgen (+ 7,37 Prozent auf 363,54 USD), Old Dominion Freight Line (+ 5,88 Prozent auf 200,92 USD), Charter A (+ 5,49 Prozent auf 224,41 USD) und Workday (+ 4,10 Prozent auf 167,77 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil AMD (Advanced Micro Devices) (-16,51 Prozent auf 202,13 USD), AppLovin (-13,26 Prozent auf 400,55 USD), Palantir (-12,64 Prozent auf 137,92 USD), Micron Technology (-9,50 Prozent auf 379,59 USD) und Lam Research (-8,17 Prozent auf 211,31 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 818 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,811 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at