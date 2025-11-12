Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York nachmittags.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,10 Prozent schwächer bei 25 508,30 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,504 Prozent auf 25 662,19 Punkte an der Kurstafel, nach 25 533,49 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 389,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 663,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,355 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 24 221,75 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 839,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 070,79 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 21,61 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,76 Prozent auf 255,95 USD), Analog Devices (+ 3,31 Prozent auf 241,14 USD), Cisco (+ 2,69 Prozent auf 73,64 USD), Starbucks (+ 2,33 Prozent auf 88,43 USD) und Microchip Technology (+ 2,32 Prozent auf 55,98 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Palantir (-4,64 Prozent auf 182,10 USD), Zscaler (-3,81 Prozent auf 318,67 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,79 Prozent auf 222,58 USD), Datadog A (-3,19 Prozent auf 191,54 USD) und Palo Alto Networks (-2,69 Prozent auf 212,40 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20 679 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,176 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

2025 verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,49 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at