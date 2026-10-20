Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,33 Prozent tiefer bei 29 431,22 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,458 Prozent auf 29 393,96 Punkte an der Kurstafel, nach 29 529,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 208,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 431,22 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 644,17 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 28 604,23 Punkte. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 141,02 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16,76 Prozent zu. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 3,23 Prozent auf 336,15 USD), Thomson Reuters (+ 3,00 Prozent auf 111,48 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,83 Prozent auf 804,17 USD), T-Mobile US (+ 2,67 Prozent auf 160,25 USD) und Paychex (+ 2,56 Prozent auf 113,58 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil CoreWeave (-5,56 Prozent auf 57,72 USD), Nebius (-4,63 Prozent auf 162,35 USD), Lumentum (-4,26 Prozent auf 798,96 USD), Arm (-4,07 Prozent auf 218,77 USD) und Lam Research (-3,85 Prozent auf 261,71 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die CoreWeave-Aktie aufweisen. 4 422 152 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,595 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,91 Prozent.

Redaktion finanzen.at