Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag tief in Rot

Der NASDAQ Composite notiert am Nachmittag deutlich im Minus.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 5,21 Prozent schwächer bei 24 394,92 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,693 Prozent auf 25 558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25 736,51 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24 262,14 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 559,03 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,71 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 27 477,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 363,44 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23 499,80 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 4,99 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27 722,75 Punkte. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 9,52 Prozent auf 1,38 USD), Inter Parfums (+ 7,54 Prozent auf 132,89 USD), Nissan Motor (+ 6,67 Prozent auf 1,84 USD), Ceragon Networks (+ 4,50 Prozent auf 2,09 USD) und Royal Gold (+ 4,34 Prozent auf 256,77 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen 3D Systems (-33,14 Prozent auf 1,77 USD), Cogent Communications (-31,37 Prozent auf 4,66 USD), AXT (-20,42 Prozent auf 37,83 USD), Methode Electronics (-20,20 Prozent auf 10,59 USD) und NetScout Systems (-18,82 Prozent auf 30,93 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 663 960 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,431 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2027 weist die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at