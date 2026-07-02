KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Index im Fokus
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02.07.2026 22:35:04
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich zurück
Schlussendlich stand im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,80 Prozent auf 25 832,67 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,028 Prozent fester bei 26 047,38 Punkten, nach 26 040,03 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 261,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 630,51 Einheiten.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,30 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27 093,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 21 879,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 20 393,13 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,18 Prozent nach oben. 27 190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,92 Prozent auf 100,77 USD), Microvision (+ 14,92 Prozent auf 0,38 USD), Bassett Furniture Industries (+ 14,16 Prozent auf 20,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 10,63 Prozent auf 3,85 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 9,80 Prozent auf 11,65 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ultra Clean (-25,33 Prozent auf 106,48 USD), Veeco Instruments (-24,16 Prozent auf 57,49 USD), FormFactor (-22,72 Prozent auf 123,59 USD), KLA (-21,93 Prozent auf 235,55 USD) und AXT (-21,45 Prozent auf 56,62 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40 895 359 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,250 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte
Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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