Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Um 20:01 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 27 074,65 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,209 Prozent tiefer bei 27 030,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 086,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 27 171,29 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 932,77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25 114,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22 748,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 02.06.2025, den Wert von 19 242,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,52 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ceragon Networks (+ 11,80 Prozent auf 3,18 USD), FormFactor (+ 9,02 Prozent auf 125,45 USD), Ceva (+ 8,79 Prozent auf 48,64 USD), CIENA (+ 8,07 Prozent auf 615,56 USD) und ADTRAN (+ 7,92 Prozent auf 15,89 EUR). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Microvision (-32,49 Prozent auf 0,41 USD), Donegal Group B (-9,45 Prozent auf 16,67 USD), Blackbaud (-9,22 Prozent auf 29,72 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-8,61 Prozent auf 136,88 USD) und Intuit (-8,44 Prozent auf 323,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 24 720 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,386 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at