Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite ging im Minus aus dem Donnerstagshandel.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,18 Prozent leichter bei 22 878,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,222 Prozent auf 23 100,58 Punkte an der Kurstafel, nach 23 152,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 670,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 109,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,164 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 601,36 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 23 214,69 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Wert von 19 075,26 Punkten auf.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent. Bei 23 988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 22 256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 33,06 Prozent auf 4,83 USD), Anika Therapeutics (+ 16,91 Prozent auf 12,79 USD), IMAX (+ 14,38 Prozent auf 41,77 USD), OraSure Technologies (+ 10,00 Prozent auf 3,08 USD) und Landstar System (+ 9,18 Prozent auf 157,58 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Barrett Business Services (-14,74 Prozent auf 26,83 USD), Ultra Clean (-11,66 Prozent auf 59,47 USD), Photronics (-11,27 Prozent auf 38,66 USD), AXT (-9,40 Prozent auf 37,12 USD) und ADTRAN (-8,03 Prozent auf 8,42 EUR).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite sticht die Netflix-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 651 860 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,965 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,87 erwartet. Im Index bietet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,62 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at