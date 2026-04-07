Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 1,09 Prozent auf 21 756,51 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,315 Prozent schwächer bei 21 927,09 Punkten, nach 21 996,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 21 927,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 21 611,00 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22 387,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 584,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 603,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,37 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Astro-Med (+ 11,70 Prozent auf 10,50 USD), Lifetime Brands (+ 6,53 Prozent auf 6,69 USD), Compugen (+ 5,28) Prozent auf 2,30 USD), Neogen (+ 3,82 Prozent auf 9,93 USD) und Powell Industries (+ 3,67 Prozent auf 193,57 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-15,80 Prozent auf 10,50 USD), SIGA Technologies (-13,65 Prozent auf 4,49 USD), inTest (-10,40 Prozent auf 13,70 USD), Sangamo Therapeutics (-9,94 Prozent auf 0,25 USD) und Donegal Group B (-8,40 Prozent auf 16,68 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 771 814 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,735 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at