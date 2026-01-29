Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in New York am Morgen.

Um 16:00 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,37 Prozent auf 23 530,92 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,111 Prozent schwächer bei 23 830,92 Punkten, nach 23 857,45 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 530,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 840,55 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,007 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 474,35 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 958,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 19 632,32 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,27 Prozent zu Buche. Bei 23 988,26 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 22 916,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Modine Manufacturing (+ 20,58 Prozent auf 177,13 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 20,54 Prozent auf 4,87 USD), Sangamo Therapeutics (+ 15,69) Prozent auf 0,42 USD), Innodata (+ 10,69 Prozent auf 61,81 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 5,66 Prozent auf 7,75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Microsoft (-10,23 Prozent auf 432,35 USD), Pegasystems (-7,68 Prozent auf 45,56 USD), Salesforce (-7,53 Prozent auf 210,79 USD), Nortech Systems (-7,38 Prozent auf 8,16 USD) und Intuit (-7,09 Prozent auf 500,50 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Microsoft-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 602 717 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

