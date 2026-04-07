Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer

Am Dienstag steht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,47 Prozent im Minus bei 21 893,43 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,315 Prozent tiefer bei 21 927,09 Punkten, nach 21 996,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 21 948,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 611,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22 387,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wies der NASDAQ Composite 23 584,27 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, bei 15 603,26 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 5,78 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Astro-Med (+ 17,34 Prozent auf 11,03 USD), Lifetime Brands (+ 10,83 Prozent auf 6,96 USD), Powell Industries (+ 7,56 Prozent auf 200,84 USD), Compugen (+ 5,96 Prozent auf 2,31 USD) und AXT (+ 5,76 Prozent auf 44,41 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Geospace Technologies (-17,64 Prozent auf 10,27 USD), SIGA Technologies (-12,40 Prozent auf 4,56 USD), inTest (-10,40 Prozent auf 13,70 USD), Donegal Group B (-8,18 Prozent auf 16,72 USD) und Sangamo Therapeutics (-8,04 Prozent auf 0,26 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 578 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,735 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,84 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,54 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at