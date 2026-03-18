Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,46 Prozent leichter bei 22 152,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,256 Prozent auf 22 421,96 Punkte an der Kurstafel, nach 22 479,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 144,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 22 461,76 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,841 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 22 753,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 006,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der NASDAQ Composite 17 504,12 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,66 Prozent nach unten. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23 988,26 Punkte. 22 061,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell ADTRAN (+ 10,92 Prozent auf 9,96 EUR), AXT (+ 9,92 Prozent auf 48,76 USD), CIENA (+ 4,11 Prozent auf 385,26 USD), TransAct Technologies (+ 3,32 Prozent auf 3,42 USD) und Methanex (+ 3,26 Prozent auf 52,87 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Comtech Telecommunications (-7,38 Prozent auf 3,39 USD), Hooker Furniture (-7,18 Prozent auf 11,37 USD), Geospace Technologies (-7,12 Prozent auf 12,00 USD), 3D Systems (-6,96 Prozent auf 2,14 USD) und Americas Car-Mart (-6,91 Prozent auf 11,31 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 371 841 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,835 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 11,95 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at