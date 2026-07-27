SIGA Technologies Aktie

SIGA Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919473 / ISIN: US8269171067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 27.07.2026 20:04:06

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent leichter bei 24 876,50 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent fester bei 25 236,19 Punkten, nach 24 975,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 774,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 261,91 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25 297,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24 887,10 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 21 108,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 13,16 Prozent auf 3,44 USD), Pegasystems (+ 10,14 Prozent auf 29,54 USD), Blackbaud (+ 8,16 Prozent auf 35,38 USD), Agilysys (+ 7,95 Prozent auf 106,37 USD) und Autodesk (+ 7,85 Prozent auf 226,22 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ultra Clean (-10,08 Prozent auf 83,40 USD), Veeco Instruments (-8,25 Prozent auf 47,40 USD), PDF Solutions (-8,12 Prozent auf 46,84 USD), Amkor Technology (-7,90 Prozent auf 59,83 USD) und FormFactor (-7,78 Prozent auf 95,95 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17 318 792 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 19,29 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Agilysys Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 92,50 7,56% Agilysys Inc.
America's Car-Mart Inc. 3,43 12,83% America's Car-Mart Inc.
Amkor Technology Inc. 52,60 -7,36% Amkor Technology Inc.
Autodesk Inc. 198,72 8,01% Autodesk Inc.
Blackbaud Inc. 31,00 8,39% Blackbaud Inc.
Cirrus Logic Inc. 118,70 1,45% Cirrus Logic Inc.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,20 -0,61% Consumer Portfolio Services Inc.
FormFactor Inc. 89,48 -1,86% FormFactor Inc.
NVIDIA Corp. 173,70 -4,50% NVIDIA Corp.
PDF Solutions Inc. 41,20 -7,21% PDF Solutions Inc.
Pegasystems Inc. 25,83 10,01% Pegasystems Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,16 1,45% SIGA Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 73,40 -9,78% Ultra Clean Holdings Inc.
Veeco Instruments Inc. 41,91 -7,30% Veeco Instruments Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 929,46 -0,19%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Feuerpause im Iran: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen