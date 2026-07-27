SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|Marktbericht
|
27.07.2026 20:04:06
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab
Um 20:02 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent leichter bei 24 876,50 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,04 Prozent fester bei 25 236,19 Punkten, nach 24 975,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 774,87 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 261,91 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25 297,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 24 887,10 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Stand von 21 108,32 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,06 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 13,16 Prozent auf 3,44 USD), Pegasystems (+ 10,14 Prozent auf 29,54 USD), Blackbaud (+ 8,16 Prozent auf 35,38 USD), Agilysys (+ 7,95 Prozent auf 106,37 USD) und Autodesk (+ 7,85 Prozent auf 226,22 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ultra Clean (-10,08 Prozent auf 83,40 USD), Veeco Instruments (-8,25 Prozent auf 47,40 USD), PDF Solutions (-8,12 Prozent auf 46,84 USD), Amkor Technology (-7,90 Prozent auf 59,83 USD) und FormFactor (-7,78 Prozent auf 95,95 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17 318 792 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 19,29 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Agilysys Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|92,50
|7,56%
|America's Car-Mart Inc.
|3,43
|12,83%
|Amkor Technology Inc.
|52,60
|-7,36%
|Autodesk Inc.
|198,72
|8,01%
|Blackbaud Inc.
|31,00
|8,39%
|Cirrus Logic Inc.
|118,70
|1,45%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,20
|-0,61%
|FormFactor Inc.
|89,48
|-1,86%
|NVIDIA Corp.
|173,70
|-4,50%
|PDF Solutions Inc.
|41,20
|-7,21%
|Pegasystems Inc.
|25,83
|10,01%
|SIGA Technologies Inc.
|3,16
|1,45%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|73,40
|-9,78%
|Veeco Instruments Inc.
|41,91
|-7,30%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24 929,46
|-0,19%
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