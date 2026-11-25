Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,62 Prozent schwächer bei 23 585,80 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 3,31 Prozent schwächer bei 22 948,48 Punkten, nach 23 733,54 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22 632,40 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 627,45 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,82 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25 955,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 151,30 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Wert von 23 025,59 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 1,51 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 6,77 Prozent auf 0,35 USD), American Superconductor (+ 5,41 Prozent auf 21,23 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 5,06 Prozent auf 1,87 USD), FreightCar America (+ 4,39 Prozent auf 4,76 USD) und CRESUD (+ 4,32 Prozent auf 8,21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Central Garden Pet (-7,59 Prozent auf 38,12 USD), Cogent Communications (-7,55 Prozent auf 2,94 USD), SMC (-6,95 Prozent auf 340,01 USD), Volvo (B) (-6,80 Prozent auf 29,24 USD) und Century Casinos (-5,73 Prozent auf 0,26 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 78 253 291 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 22,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at