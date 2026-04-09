Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,24 Prozent auf 22 579,92 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,050 Prozent höher bei 22 646,35 Punkten, nach 22 635,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 22 662,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 561,04 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 2,92 Prozent. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 695,95 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 23 671,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der NASDAQ Composite 17 124,97 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,82 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 20 690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Richardson Electronics (+ 13,95 Prozent auf 13,40 USD), AXT (+ 13,20 Prozent auf 60,20 USD), BlackBerry (+ 11,33 Prozent auf 3,93 USD), Volvo (B) (+ 8,21 Prozent auf 34,15 USD) und Amtech Systems (+ 7,44 Prozent auf 14,00 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-8,68 Prozent auf 17,25 USD), Resources Connection (-5,82 Prozent auf 3,32 USD), Innodata (-3,86 Prozent auf 38,31 USD), Nice Systems (-3,75 Prozent auf 104,78 USD) und Adobe (-3,44 Prozent auf 231,08 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 117 759 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,711 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,10 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at