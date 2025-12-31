Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite startet mit Verlusten

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,19 Prozent auf 23 374,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,008 Prozent auf 23 420,85 Punkte an der Kurstafel, nach 23 419,08 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 352,95 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 445,26 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,170 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 365,69 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 660,01 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der NASDAQ Composite 19 310,79 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,23 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit BlackBerry (+ 1,58 Prozent auf 3,85 USD), Patterson-UTI Energy (+ 1,32 Prozent auf 6,16 USD), Amtech Systems (+ 1,31 Prozent auf 12,81 USD), FreightCar America (+ 1,19 Prozent auf 11,46 USD) und Daktronics (+ 0,92 Prozent auf 19,79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Corcept Therapeutics (-46,19 Prozent auf 37,77 USD), Donegal Group B (-25,00 Prozent auf 12,78 USD), Dorel Industries (-10,09 Prozent auf 0,98 USD), Safety Insurance Group (-2,76 Prozent auf 76,54 USD) und SMC (-2,72 Prozent auf 339,50 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 3 185 875 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,897 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at