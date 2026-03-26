Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Zum Handelsende gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2,38 Prozent auf 21 408,08 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,08 Prozent auf 21 693,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21 929,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 21 395,77 Punkte, das Tageshoch hingegen 21 823,58 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 878,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 593,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 17 899,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 7,87 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 395,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 5,80 Prozent auf 17,50 USD), Geospace Technologies (+ 5,43 Prozent auf 12,23 USD), ADTRAN (+ 4,96 Prozent auf 11,21 EUR), Cirrus Logic (+ 3,75 Prozent auf 148,69 USD) und Erie Indemnity (+ 3,04 Prozent auf 243,26 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Elron Electronic Industries (-30,43 Prozent auf 1,00 USD), AXT (-13,13 Prozent auf 58,51 USD), CIENA (-11,36 Prozent auf 387,99 USD), TTM Technologies (-11,18 Prozent auf 95,93 USD) und Powell Industries (-10,29 Prozent auf 524,39 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 52 937 964 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,759 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at