Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich

Am Montag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,13 Prozent im Minus bei 22 627,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,197 Prozent tiefer bei 22 840,97 Punkten in den Montagshandel, nach 22 886,07 Punkten am Vortag.

Bei 22 547,12 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22 893,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bei 23 501,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 22 273,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19 524,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,62 Prozent abwärts. Bei 23 988,26 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 256,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Akamai (+ 4,87 Prozent auf 98,76 USD), HealthStream (+ 4,37 Prozent auf 21,24 USD), Ultra Clean (+ 3,82 Prozent auf 61,41 USD), FreightCar America (+ 3,17 Prozent auf 14,34 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 3,08 Prozent auf 24,73 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Manhattan Associates (-9,82 Prozent auf 130,10 USD), Zebra Technologies (-9,43 Prozent auf 231,32 USD), Trend Micro (-9,37 Prozent auf 36,19 USD), Americas Car-Mart (-9,25 Prozent auf 20,41 USD) und Agilysys (-8,70 Prozent auf 71,80 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 833 899 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,923 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index weist die Gladstone Commercial-Aktie mit 9,56 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

