Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,49 Prozent auf 21 603,08 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,08 Prozent tiefer bei 21 693,17 Punkten, nach 21 929,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 21 823,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21 583,65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1,79 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 878,38 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 23 593,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der NASDAQ Composite 17 899,01 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,03 Prozent abwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Bei 21 522,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 18,26 Prozent auf 1,70 USD), Geospace Technologies (+ 7,24 Prozent auf 12,44 USD), Cirrus Logic (+ 6,77 Prozent auf 153,01 USD), ADTRAN (+ 4,96 Prozent auf 11,21 EUR) und Ionis Pharmaceuticals (+ 3,95 Prozent auf 75,57 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-10,69 Prozent auf 60,15 USD), Microvision (-9,33 Prozent auf 0,62 USD), CIENA (-8,89 Prozent auf 398,80 USD), Powell Industries (-8,73 Prozent auf 533,54 USD) und Lam Research (-8,04 Prozent auf 214,68 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 188 890 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at