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Index-Performance im Fokus 28.10.2026 16:01:43

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Start leichter

Das macht der NASDAQ Composite am Mittwoch.

Um 15:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 26 437,91 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,241 Prozent auf 26 541,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 477,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 26 582,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 428,26 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,58 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26 820,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 24 876,91 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 23 827,49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 722,75 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ultralife Batteries (+ 145,44 Prozent auf 15,61 USD), Ultra Clean (+ 8,39 Prozent auf 55,80 USD), AXT (+ 5,41 Prozent auf 61,38 USD), Manhattan Associates (+ 5,22 Prozent auf 246,19 USD) und Cogent Communications (+ 4,82 Prozent auf 7,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Geron (-19,52 Prozent auf 0,93 USD), F5 Networks (-17,92 Prozent auf 377,04 USD), Landstar System (-15,46 Prozent auf 142,69 USD), Logitech (-10,62 Prozent auf 99,94 USD) und Blackbaud (-6,67 Prozent auf 50,12 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 8 275 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,724 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,00 erwartet. Mit 18,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

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AXT Inc. 55,22 -1,00% AXT Inc.
Blackbaud Inc. 47,00 0,00% Blackbaud Inc.
Cogent Communications Holdings Inc 7,66 0,26% Cogent Communications Holdings Inc
F5 Networks Inc. 325,60 0,09% F5 Networks Inc.
Geron Corp. 0,83 -4,05% Geron Corp.
Lam Research Corp. 229,60 2,96% Lam Research Corp.
Landstar System Inc. 125,00 -16,11% Landstar System Inc.
Logitech S.A. 88,48 0,29% Logitech S.A.
Manhattan Associates Inc. 216,00 1,60% Manhattan Associates Inc.
NVIDIA Corp. 191,00 -0,20% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 3,17 -4,23% SIGA Technologies Inc.
SpaceX 129,64 0,48% SpaceX
Ultra Clean Holdings Inc. 49,88 3,04% Ultra Clean Holdings Inc.
Ultralife Batteries Inc. 13,90 0,00% Ultralife Batteries Inc.

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