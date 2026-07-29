Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,57 Prozent tiefer bei 24 735,66 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,054 Prozent schwächer bei 24 863,48 Punkten in den Handel, nach 24 876,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 685,21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 899,98 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,98 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 29.06.2026, bei 25 820,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24 673,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 21 098,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,46 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27 190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Manhattan Associates (+ 25,76 Prozent auf 211,49 USD), Blackbaud (+ 15,67 Prozent auf 41,56 USD), Anika Therapeutics (+ 10,03 Prozent auf 16,67 USD), Littelfuse (+ 9,09 Prozent auf 427,70 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 8,49 Prozent auf 34,36 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Silgan (-13,12 Prozent auf 41,71 USD), Monro Muffler Brake (-8,55 Prozent auf 15,73 USD), Donegal Group B (-8,26 Prozent auf 20,00 USD), Cogent Communications (-7,18 Prozent auf 12,02 USD) und Logitech (-6,90 Prozent auf 103,95 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 220 664 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,343 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at