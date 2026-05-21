Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart leichter

Um 15:58 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,44 Prozent auf 26 154,95 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,482 Prozent tiefer bei 26 143,62 Punkten, nach 26 270,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 206,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 100,42 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,512 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 259,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 886,07 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Stand von 18 872,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26 707,14 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 5,48 Prozent auf 3,85 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 4,82 Prozent auf 52,62 USD), CIENA (+ 2,39 Prozent auf 568,01 USD), TTM Technologies (+ 2,37 Prozent auf 173,37 USD) und Century Casinos (+ 2,33 Prozent auf 1,32 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Intuit (-20,51 Prozent auf 305,20 USD), Donegal Group B (-16,41 Prozent auf 16,00 USD), Dorel Industries (-7,44 Prozent auf 1,05 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,37 Prozent auf 4,26 USD) und inTest (-6,03 Prozent auf 16,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 465 720 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,36 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at