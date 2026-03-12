Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1,59 Prozent auf 22 354,30 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,834 Prozent auf 22 526,58 Punkte an der Kurstafel, nach 22 716,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 316,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22 550,75 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,767 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Wert von 22 597,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23 195,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 648,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,79 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 061,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lifetime Brands (+ 12,25 Prozent auf 3,39 USD), Ballard Power (+ 11,40 Prozent auf 2,40 USD), Methanex (+ 6,11 Prozent auf 56,75 USD), Commercial Vehicle Group (+ 5,91 Prozent auf 2,15 USD) und Salesforce (+ 4,82 Prozent auf 203,49 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Harvard Bioscience (-20,45 Prozent auf 0,40 USD), Americas Car-Mart (-19,69 Prozent auf 15,30 USD), Ligand Pharmaceuticals (-8,75 Prozent auf 201,89 USD), Taylor Devices (-8,56 Prozent auf 73,84 USD) und Astronics (-8,02 Prozent auf 67,32 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 406 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,62 Prozent.

Redaktion finanzen.at