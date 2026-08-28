Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|Kursverlauf
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28.08.2026 22:34:54
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels
Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent schwächer bei 7 711,76 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,421 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,082 Prozent höher bei 7 737,33 Punkten, nach 7 730,99 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 771,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 700,91 Punkten lag.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,631 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 563,63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 6 501,86 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,44 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 12,94 Prozent auf 23,48 USD), Dominos Pizza (+ 5,40 Prozent auf 350,00 USD), ServiceNow (+ 4,54 Prozent auf 144,71 USD), Schlumberger (+ 4,22 Prozent auf 57,33 USD) und Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-10,28 Prozent auf 216,62 USD), Generac (-6,84 Prozent auf 183,80 USD), Lumentum (-6,39 Prozent auf 895,00 USD) und Coinbase (-6,33 Prozent auf 178,64 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 49 225 636 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Gap Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|230,05
|4,57%
|Casey's General Stores Inc
|649,40
|-0,61%
|Coinbase
|154,38
|-5,46%
|Domino's Pizza Inc.
|291,00
|2,46%
|First Republic Bank
|0,00
|400,00%
|Gap Inc.
|21,56
|20,72%
|Generac Holdings Inc
|170,05
|0,50%
|Lumentum Holdings Inc
|776,70
|-5,45%
|Marvell Technology
|187,74
|-9,35%
|NVIDIA Corp.
|188,18
|-3,82%
|PayPal Inc
|46,26
|-12,54%
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|49,16
|3,43%
|ServiceNow Inc
|124,10
|4,46%
|Western Union Company
|6,23
|1,20%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 711,76
|-0,25%
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