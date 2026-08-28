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Kursverlauf 28.08.2026 22:34:54

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels

Der S&P 500 zeigte sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent schwächer bei 7 711,76 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,421 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,082 Prozent höher bei 7 737,33 Punkten, nach 7 730,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 771,48 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 700,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,631 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 7 428,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 563,63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 6 501,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,44 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 12,94 Prozent auf 23,48 USD), Dominos Pizza (+ 5,40 Prozent auf 350,00 USD), ServiceNow (+ 4,54 Prozent auf 144,71 USD), Schlumberger (+ 4,22 Prozent auf 57,33 USD) und Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-10,28 Prozent auf 216,62 USD), Generac (-6,84 Prozent auf 183,80 USD), Lumentum (-6,39 Prozent auf 895,00 USD) und Coinbase (-6,33 Prozent auf 178,64 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 49 225 636 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,356 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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First Republic Bank 0,00 400,00% First Republic Bank
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Generac Holdings Inc 170,05 0,50% Generac Holdings Inc
Lumentum Holdings Inc 776,70 -5,45% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 187,74 -9,35% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 188,18 -3,82% NVIDIA Corp.
PayPal Inc 46,26 -12,54% PayPal Inc
Schlumberger N.V. (Ltd.) 49,16 3,43% Schlumberger N.V. (Ltd.)
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S&P 500 7 711,76 -0,25%

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