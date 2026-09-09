Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
|Index im Fokus
|
09.09.2026 20:04:19
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 7 644,91 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61,843 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 7 655,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 624,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 660,68 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 757,64 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 7 386,65 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Wert von 6 512,61 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,47 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 6,86 Prozent auf 224,66 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,53 Prozent auf 653,53 USD), Akamai (+ 5,63 Prozent auf 111,56 USD), Marvell Technology (+ 4,92 Prozent auf 236,51 USD) und HCA (+ 4,55 Prozent auf 420,33 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Caseys General Stores (-15,49 Prozent auf 619,89 USD), Vertiv (-8,63 Prozent auf 265,74 USD), Charter A (-7,07 Prozent auf 135,44 USD), Comcast (-6,72 Prozent auf 24,56 USD) und Kimberly-Clark (-4,62 Prozent auf 98,17 USD).
Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 10 808 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Werte
Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|95,18
|4,90%
|Casey's General Stores Inc
|541,20
|-13,88%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|123,50
|-1,56%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,10
|-6,84%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|193,80
|7,31%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|HCA Holdings Inc.
|363,40
|5,12%
|Intel Corp.
|91,02
|1,43%
|Kimberly-Clark Corp.
|84,61
|-4,73%
|Marvell Technology
|201,60
|4,50%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|561,70
|6,28%
|NortonLifeLock
|25,53
|-0,29%
|NVIDIA Corp.
|192,28
|-0,78%
|Vertiv Holdings
|225,65
|-9,79%
|Western Union Company
|5,96
|-1,26%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 636,36
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.