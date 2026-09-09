Kimberly-Clark Aktie

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WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

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Index im Fokus 09.09.2026 20:04:19

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus

Der S&P 500 verliert derzeit an Wert.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 7 644,91 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61,843 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 7 655,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7 673,52 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 624,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 660,68 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 757,64 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 7 386,65 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 09.09.2025, einen Wert von 6 512,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,47 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7 816,70 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Datadog A (+ 6,86 Prozent auf 224,66 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,53 Prozent auf 653,53 USD), Akamai (+ 5,63 Prozent auf 111,56 USD), Marvell Technology (+ 4,92 Prozent auf 236,51 USD) und HCA (+ 4,55 Prozent auf 420,33 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Caseys General Stores (-15,49 Prozent auf 619,89 USD), Vertiv (-8,63 Prozent auf 265,74 USD), Charter A (-7,07 Prozent auf 135,44 USD), Comcast (-6,72 Prozent auf 24,56 USD) und Kimberly-Clark (-4,62 Prozent auf 98,17 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 10 808 797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,769 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Akamai Inc. 95,18 4,90% Akamai Inc.
Casey's General Stores Inc 541,20 -13,88% Casey's General Stores Inc
Charter Inc (A) (Charter Communications) 123,50 -1,56% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Comcast Corp. (Class A) 21,10 -6,84% Comcast Corp. (Class A)
Datadog Inc Registered Shs -A- 193,80 7,31% Datadog Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
HCA Holdings Inc. 363,40 5,12% HCA Holdings Inc.
Intel Corp. 91,02 1,43% Intel Corp.
Kimberly-Clark Corp. 84,61 -4,73% Kimberly-Clark Corp.
Marvell Technology 201,60 4,50% Marvell Technology
Meta Platforms (ex Facebook) 561,70 6,28% Meta Platforms (ex Facebook)
NortonLifeLock 25,53 -0,29% NortonLifeLock
NVIDIA Corp. 192,28 -0,78% NVIDIA Corp.
Vertiv Holdings 225,65 -9,79% Vertiv Holdings
Western Union Company 5,96 -1,26% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 636,36 -0,48%

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