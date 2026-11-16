Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus

Der S&P 500 zeigt sich am Mittag mit negativem Vorzeichen.

Am Montag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 1,14 Prozent auf 7 475,75 Punkte nach unten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,547 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,647 Prozent schwächer bei 7 512,77 Punkten in den Handel, nach 7 561,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 451,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 515,60 Punkten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6 734,11 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,00 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Centene (+ 6,20 Prozent auf 74,63 USD), Tyson Foods (+ 5,96 Prozent auf 62,79 USD), General Mills (+ 5,53 Prozent auf 35,38 USD), Texas Pacific Land (+ 5,48 Prozent auf 296,58 USD) und STERIS (+ 4,15 Prozent auf 263,95 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Dell Technologies (-12,37 Prozent auf 325,24 USD), Bloom Energy (-11,38 Prozent auf 178,96 USD), Coherent (-11,02 Prozent auf 206,50 USD), Arista Networks (-9,64 Prozent auf 186,71 USD) und Corning (-9,63 Prozent auf 107,99 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 932 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 13,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at