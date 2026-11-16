S&P 500
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16.11.2026 18:01:31
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus
Am Montag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 1,14 Prozent auf 7 475,75 Punkte nach unten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63,547 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,647 Prozent schwächer bei 7 512,77 Punkten in den Handel, nach 7 561,67 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 451,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 515,60 Punkten.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der S&P 500 noch bei 7 659,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der S&P 500 bei 7 785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der S&P 500 auf 6 734,11 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,00 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Centene (+ 6,20 Prozent auf 74,63 USD), Tyson Foods (+ 5,96 Prozent auf 62,79 USD), General Mills (+ 5,53 Prozent auf 35,38 USD), Texas Pacific Land (+ 5,48 Prozent auf 296,58 USD) und STERIS (+ 4,15 Prozent auf 263,95 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Dell Technologies (-12,37 Prozent auf 325,24 USD), Bloom Energy (-11,38 Prozent auf 178,96 USD), Coherent (-11,02 Prozent auf 206,50 USD), Arista Networks (-9,64 Prozent auf 186,71 USD) und Corning (-9,63 Prozent auf 107,99 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 932 221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 13,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|320,80
|-0,71%
|Arista Networks Inc Registered Shs
|169,66
|-5,15%
|Bloom Energy
|162,40
|-6,56%
|Centene Corp.
|67,70
|4,99%
|Coherent Corp.
|187,25
|-5,19%
|Corning Inc.
|97,91
|-5,24%
|Dell Technologies
|294,35
|-5,67%
|Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
|98,06
|-3,20%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|General Mills Inc.
|32,13
|3,31%
|NVIDIA Corp.
|143,84
|-2,71%
|STERIS PLC Registered Shs
|239,00
|-0,17%
|Texas Pacific Land Corp Registered Shs
|268,60
|2,21%
|Tyson Foods Inc.
|56,90
|6,24%
|Western Union Company
|6,05
|-1,05%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 463,96
|-1,29%
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