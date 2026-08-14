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Index-Performance im Blick 14.08.2026 22:34:21

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus

Wenig verändert zeigte sich der S&P 500 am Freitag.

Der S&P 500 schloss den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 7 785,76 Punkten ab. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,090 Prozent auf 7 805,98 Punkte an der Kurstafel, nach 7 798,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 810,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 776,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 0,439 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 7 543,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, notierte der S&P 500 bei 7 501,24 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Stand von 6 468,54 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Copart (+ 7,55 Prozent auf 31,61 USD), Sandisk (+ 7,39 Prozent auf 1 641,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,50 Prozent auf 514,39 USD), Fox (+ 5,70 Prozent auf 61,41 USD) und Seagate Technology (+ 5,65 Prozent auf 973,44 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Broadcom (-5,94 Prozent auf 392,99 USD), Cerebras Systems (-5,21 Prozent auf 218,98 USD), Applied Materials (-5,12 Prozent auf 507,18 USD), Robinhood (-3,83 Prozent auf 95,56 USD) und HP (-3,80 Prozent auf 30,11 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 21 368 167 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Applied Materials Inc. 436,70 -5,67% Applied Materials Inc.
Broadcom 339,30 -6,23% Broadcom
Cerebras Systems Inc 218,98 -5,21% Cerebras Systems Inc
Copart Inc. 27,32 6,82% Copart Inc.
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp B 53,00 6,00% Fox Corp B
HP Inc (ex Hewlett-Packard) 26,04 -3,66% HP Inc (ex Hewlett-Packard)
Intel Corp. 88,81 -1,86% Intel Corp.
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S&P 500 7 785,76 -0,17%

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